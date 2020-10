Fuori dal carcere: benefici per 5mila detenuti ‘grazie al Covid’ (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il coronavirus ha stravolto la vita di milioni di italiani. Ma, tra le tante conseguenze della pandemia, ce n’è una sulla quale in pochi si sono soffermati. Parliamo del virus nelle carceri. Al momento sono 350 le persone contagiate sia trai detenuti che tra gli agenti di polizia penitenziaria. Non si tratta di veri e propri focolai, evidentemente le misure sono state applicate a dovere. Ma la situazione potrebbe presto peggiorare, considerando il poco spazio a disposizione all’interno delle celle. Per questo motivo nell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri sono state prese delle decisioni per limitare il contagio. Saranno ben 5000 i detenuti che beneficeranno di particolari permessi che consentiranno loro di lasciare il carcere. Duemila di loro sono già in semilibertà e adesso potranno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il coronavirus ha stravolto la vita di milioni di italiani. Ma, tra le tante conseguenze della pandemia, ce n’è una sulla quale in pochi si sono soffermati. Parliamo del virus nelle carceri. Al momento sono 350 le persone contagiate sia traiche tra gli agenti di polizia penitenziaria. Non si tratta di veri e propri focolai, evidentemente le misure sono state applicate a dovere. Ma la situazione potrebbe presto peggiorare, considerando il poco spazio a disposizione all’interno delle celle. Per questo motivo nell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri sono state prese delle decisioni per limitare il contagio. Saranno ben 5000 iche beneficeranno di particolari permessi che consentiranno loro di lasciare il. Duemila di loro sono già in semilibertà e adesso potranno ...

