**Francia: Procura Palermo indaga su contatti attentatore tunisino in Sicilia** (Di venerdì 30 ottobre 2020) Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - La Direzione distrettuale antimafia di Palermo, diretta da Francesco Lo Voi, ha aperto una inchiesta sui contatti che avrebbe avuto a Palermo Brahim Aoussaoui, l'attentatore tunisino 21enne di Nizza. Oggi la Digos, come si apprende, ha sentito alcune persone per cercare di ripercorrere le frequentazioni di Aoussaoui in Sicilia prima di andare a Nizza. L'inchiesta è coordinata da Lo Voi e dall'aggiunto Marzia Sabella. Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 ott. (Adnkronos) - La Direzione distrettuale antimafia di, diretta da Francesco Lo Voi, ha aperto una inchiesta suiche avrebbe avuto aBrahim Aoussaoui, l'21enne di Nizza. Oggi la Digos, come si apprende, ha sentito alcune persone per cercare di ripercorrere le frequentazioni di Aoussaoui in Sicilia prima di andare a Nizza. L'inchiesta è coordinata da Lo Voi e dall'aggiunto Marzia Sabella.

TV7Benevento : **Francia: Procura Palermo indaga su contatti attentatore tunisino in Sicilia**... - 8foctdr67 : RT @GiancarloDeRisi: Ibrahim Aouissaoui, il 21enne terrorista Tunisino sbarcato a Lampedusa e poi passato in Francia per sgozzare 3 person… - AngeloVizziello : RT @GiancarloDeRisi: Ibrahim Aouissaoui, il 21enne terrorista Tunisino sbarcato a Lampedusa e poi passato in Francia per sgozzare 3 person… - MScherzare : RT @GiancarloDeRisi: Ibrahim Aouissaoui, il 21enne terrorista Tunisino sbarcato a Lampedusa e poi passato in Francia per sgozzare 3 person… - ennis97014934 : RT @GiancarloDeRisi: Ibrahim Aouissaoui, il 21enne terrorista Tunisino sbarcato a Lampedusa e poi passato in Francia per sgozzare 3 person… -

Ultime Notizie dalla rete : **Francia Procura **Francia: Procura Palermo indaga su contatti attentatore tunisino in Sicilia** Fortune Italia Killer Nizza 15 giorni in Sicilia,in Francia il 25/10

Prima di prendere un coltello e uccidere tre persone nella cattedrale di Nizza, Brahim Aoussaoui ha trascorso 15 giorni in Sicilia, ospite di un parente: e per tutta la durata del soggiorno nel nostro ...

Francia, attentato rivendicato da gruppo tunisino

E intanto dopo l'attacco Macron raddoppia la presenza dei militari per la sicurezza in Francia e lancia un appello all'unità. La procura antiterrorismo di Tunisi apre un'indagine. Fascicolo aperto anc ...

Prima di prendere un coltello e uccidere tre persone nella cattedrale di Nizza, Brahim Aoussaoui ha trascorso 15 giorni in Sicilia, ospite di un parente: e per tutta la durata del soggiorno nel nostro ...E intanto dopo l'attacco Macron raddoppia la presenza dei militari per la sicurezza in Francia e lancia un appello all'unità. La procura antiterrorismo di Tunisi apre un'indagine. Fascicolo aperto anc ...