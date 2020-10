Francia, il sindaco di Nizza: “Siamo in guerra, cambiamo la Costituzione” (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Se siamo costretti a rispettare quegli elementi della Costituzione che non sono adeguati a portare avanti una guerra, allora dobbiamo modificare la Costituzione“. Così ha dichiarato il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, nel corso di un’intervista a Europe 1, all’indomani dell’attentato in una chiesa compiuto da un presunto estremista islamico, in cui sono morte tre persone. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Se siamo costretti a rispettare quegli elementi della Costituzione che non sono adeguati a portare avanti una guerra, allora dobbiamo modificare la Costituzione“. Così ha dichiarato il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, nel corso di un’intervista a Europe 1, all’indomani dell’attentato in una chiesa compiuto da un presunto estremista islamico, in cui sono morte tre persone.

