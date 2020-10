Franceska Pepe, parla l’ex fidanzato: “Mi ha offerto 300 euro per stare zitto, su lei so molte cose” (FOTO) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Franceska Pepe al centro delle polemiche: il motivo L’esperienza di Franceska Pepe all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata all’incirca un paio di settimane ed una volta uscita dal reality show di Canale 5 ha scatenato una serie di polemiche e critiche. Da parte di chi? Non solo dagli inquilini con cui ha convissuto, ma anche personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. In primis il critico d’arte Vittorio Sgarbi che l’ha pesantemente accusata di aver detto delle bugie in merito al loro presunto flirt. Ma non è finita qui, subito dopo è stato il turno di Mila Suarez. L’ex di Alex Belli la considera una scroccona che le deve dei soldi. Ora invece, è il turno del suo ex fidanzato, un certo Gianluigi Tumoletti, che ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 30 ottobre 2020)al centro delle polemiche: il motivo L’esperienza diall’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata all’incirca un paio di settimane ed una volta uscita dal reality show di Canale 5 ha scatenato una serie di polemiche e critiche. Da parte di chi? Non solo dagli inquilini con cui ha convissuto, ma anche personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. In primis il critico d’arte Vittorio Sgarbi che l’ha pesantemente accusata di aver detto delle bugie in merito al loro presunto flirt. Ma non è finita qui, subito dopo è stato il turno di Mila Suarez. L’ex di Alex Belli la considera una scroccona che le deve dei soldi. Ora invece, è il turno del suo ex, un certo Gianluigi Tumoletti, che ...

ascgemelli : RT @oocgfvip5: Franceska Pepe: “ciao ragazzi come state? Io incazzata nera.” #GFVIP - kiutele : RT @Chicca_colors: Secondo me domani piloteranno il televoto pro Gregoraci e se la giocheranno Ruta e Oppini. Il televoto di Franceska Pep… - eli__heart : RT @Chicca_colors: Secondo me domani piloteranno il televoto pro Gregoraci e se la giocheranno Ruta e Oppini. Il televoto di Franceska Pep… - Chicca_colors : Secondo me domani piloteranno il televoto pro Gregoraci e se la giocheranno Ruta e Oppini. Il televoto di Francesk… - marry_me_chuck : RT @chanvndIerbong: Franceska Pepe... URSULA BUFFAY. Anche lei vive nel suo mondo. Senza peli sulla lingua, a volte subdola e manipolatric… -