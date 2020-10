Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020 al posto della Gregoraci? Anticipazioni 30 ottobre (Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020 al posto di Elisabetta Gregoraci? Sembra proprio che il figlio di Alba Parietti alla fine sarà l’agnellino da sacrificare sull’altare del televoto salvando ancora una volta la bella calabrese proprio come è successo la scorsa settimana altrimenti che gusto ci sarebbe a far entrare Stefano Bettarini lunedì sera senza una sua, ex, presunta fiamma? Il popolo dei social è sempre più convinto che tocchi proprio a Francesco Oppini lasciare la casa questa sera soprattutto dopo quello che è successo in questi giorni con Tommaso Zorzi prima e con Dayane Mello dopo. Ecco il nominati di questa puntata: ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020)alVipaldi Elisabetta? Sembra proprio che il figlio di Alba Parietti alla fine sarà l’agnellino da sacrificare sull’altare del televoto salvando ancora una volta la bella calabrese proprio come è successo la scorsa settimana altrimenti che gusto ci sarebbe a far entrare Stefano Bettarini lunedì sera senza una sua, ex, presunta fiamma? Il popolo dei social è sempre più convinto che tocchi proprio alasciare la casa questa sera soprattutto dopo quello che è successo in questi giorni con Tommaso Zorzi prima e con Dayane Mello dopo. Ecco il nominati di questa puntata: ...

GrandeFratello : Tommaso e Francesco... c'è posta per voi ???? #GFVIP - bimbadiziamara : FACCIAMO L’ULTIMO POST “PROPAGANDA” PER SALVARE FRANCESCO OPPINI DICENDOVI SOLO: MA VOI SIETE PRONTI A PERDERE IL M… - sunnycee_s : @alicemanfrenuzz Lo diciamo? Diciamolo: le Rutas stanno beneficiando enormemente del traino di Tommy, così come Fra… - obvae_ : RT @sippingtrash: Una domanda serissima : Ma la prima volta che avete visto Francesco Maria Oppini avreste mai pensato di finire sotto tutt… - Reberebby215 : RT @sippingtrash: Una domanda serissima : Ma la prima volta che avete visto Francesco Maria Oppini avreste mai pensato di finire sotto tutt… -