Francesca Vecchioni | la reazione di papà Roberto quando gli ha detto che stava con una donna Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 30 ottobre 2020)è stata tra le prime a parlare del suo orientamento sessuale in pubblico apparendo anche con le sue bimbe e l’ormai ex compagna (). A Oggi è un altro giorno le sue confidenze, un racconto sereno che per molti è dato dalla cultura e dall’apertura mentale del papà e della mamma.non ha dubbi, è stata fortunata e racconta ladi, la risposta di suo padregli ha rivelato checon una. Lui era preoccupato, dopo tante domande senza risposta da parte di sua figlia aveva pensato chissà cosa. “Papàgli hotutto mi ha mandato a quel paese ...