FOTO | Sull’Appennino reggiano risorge antica necropoli | che verrà ‘riprodotta’ ad hoc

(Di venerdì 30 ottobre 2020) REGGIO EMILIA – È l’area archeologica più importante dell’Appennino reggiano e una delle principali della provincia di Reggio Emilia. Ma fino ad oggi, chi si recava a Campo Pianelli, alle pendici della Pietra di Bismantova, aveva pochissimi elementi per rendersene conto. Ora in questo luogo sta per nascere un innovativo parco archeologico, voluto dal Comune di Castelnovo Monti su progetto dell’archeologo Iames Tirabassi e dei Civici Musei di Reggio Emilia: la riproduzione di un’antica necropoli. I reperti più interessanti emersi dagli scavi nell’area che si sono susseguiti negli anni, riguardano infatti i corredi di una necropoli a incinerazione dell’età del bronzo finale (tra l’undicesimo e il decimo secolo avanti Cristo), e sono conservati nei musei del Comune capoluogo. Ora le tombe saranno ricostruite e al loro interno saranno posizionati i corredi stessi: non ovviamente i pezzi originali, che restano ai musei reggiani, ma delle riproduzioni fedeli, curate da artigiani dell’appennino e studenti.