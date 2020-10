Fortissimo sisma nell' Egeo | scosse le isole greche e la costa turca

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati a Smirne, in Turchia, a causa della forte scossa di terremoto di 7.0 di registrata a fine mattinata a largo dell'isola di Samos, nel Mar ...

alteaxz : RT @MMmarco0: Alle 12:51, un fortissimo terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito le coste occidentali della Turchia ed il Mar Egeo. Il sisma… - margherita951 : RT @MMmarco0: Alle 12:51, un fortissimo terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito le coste occidentali della Turchia ed il Mar Egeo. Il sisma… - bicidiario : RT @MMmarco0: Alle 12:51, un fortissimo terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito le coste occidentali della Turchia ed il Mar Egeo. Il sisma… - PatriziaTerzoni : Il cuore va alla #Grecia e alla #Turchia colpite da un #sisma fortissimo che fa temere moltissime vittime e danni.… - NicoCiccotelli : RT @MMmarco0: Alle 12:51, un fortissimo terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito le coste occidentali della Turchia ed il Mar Egeo. Il sisma… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortissimo sisma

Un terremoto molto forte, seguito da uno tsunami con correnti forti, onde alte un metro e inondazioni che si sono estese per circa 200 metri in città e nelle case: queste le conseguenze del sisma di ...(ANSA) - ISTANBUL, 30 OTT - Sale ad almeno 6 vittime e 202 feriti il bilancio in Turchia del sisma registrato questo pomeriggio nel ... Il colloquio giunge nel pieno di forti tensioni bilaterali ...