Forte terremoto a Somos tra Grecia e Turchia: magnitudo 6.6, tsunami investe le isole del mar Egeo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La scossa è stato avvertita con forza anche sull'isola di Creta e ad Atene a quasi 300 km di distanza dall'epicentro. Immagini di crolli dalle città turche affacciate sul mar Egeo. Diramata un'allerta ... Leggi su today (Di venerdì 30 ottobre 2020) La scossa è stato avvertita con forza anche sull'isola di Creta e ad Atene a quasi 300 km di distanza dall'epicentro. Immagini di crolli dalle città turche affacciate sul mar. Diramata un'allerta ...

rtl1025 : ?? Un forte #terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato al largo dell'isola greca di #Samos, nel Mar #Egeo. Diver… - DPCgov : #30ottobre 2016, il #terremoto più forte in Italia dopo quello del 1980 in Irpinia scuote il #centroItalia. Nessuna… - SkyTG24 : Forte terremoto tra Grecia e Turchia, scossa di magnitudo 7.0. Diretta - UserQuidam : RT @FBiasin: 'Forte #terremoto nel mar Egeo, edifici crollati a Smirne'. Questo 2020 è come quando, dopo anni di apparente tranquillità, a… - solomicky : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto tra Grecia e Turchia di magnitudo 7, mini tsunami a Smirne FOTO #ANSA -