Formula 1, il ritorno del Gp di Imola (14 anni dopo Schumacker) (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Formula 1 a Imola non si vedeva dal 2006. 14 anni dopo l'ultima gara corsa dalle monoposto di F1 il Circus torna in Emilia-Romagna, anche se la gara di domenica 1 novembre sarà a porte chiuse. In seguito al DPCM del 24 ottobre 2020 e alle trattative tra Governo, Regione e Comune di Imola ha prevalso una valutazione estremamente prudenziale. Per i team e i tecnici, invece, la Formula 1 a Imola vuol dire dover partire da zero con dati e simulazioni. Secondo i tecnici Brembo l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da uno a cinque si è meritato un indice di difficoltà di 3, lo stesso valore del Mugello ma un punto in meno rispetto a Monza. Su questa pista le F1 non ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) La1 anon si vedeva dal 2006. 14l'ultima gara corsa dalle monoposto di F1 il Circus torna in Emilia-Romagna, anche se la gara di domenica 1 novembre sarà a porte chiuse. In seguito al DPCM del 24 ottobre 2020 e alle trattative tra Governo, Regione e Comune diha prevalso una valutazione estremamente prudenziale. Per i team e i tecnici, invece, la1 avuol dire dover partire da zero con dati e simulazioni. Secondo i tecnici Brembo l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da uno a cinque si è meritato un indice di difficoltà di 3, lo stesso valore del Mugello ma un punto in meno rispetto a Monza. Su questa pista le F1 non ...

Alfa Romeo veste il Tricolore per il ritorno della F1 a Imola

Alfa Romeo C38, livrea tricolore Monza 2019 Alfa Romeo 177, livrea tricolore Monza 1979. A titolo di curiosità ricordiamo che questa non è la prima volta che un'Alfa Romeo di Formula 1 sfoggia il Tric ...

