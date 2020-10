Ford Kuga Phev - L'Ovale blu sostituirà le batterie difettose (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Ford ha comunicato che sostituirà l'intero pacco batteria delle Kuga plug-in hybrid interessate dal richiamo dello scorso agosto. Questi esemplari, circa 21 mila al momento della prima comunicazione relativa alla campagna, presentano un difetto che potrebbe portare gli accumulatori a surriscaldarsi fino a prendere fuoco: secondo il costruttore, l'unica soluzione per risolvere il problema in sicurezza è rimpiazzarli. Un difetto nella fabbricazione. La Casa ha confermato che il difetto è dovuto a una contaminazione delle celle della batteria avvenuta durante il processo di produzione da parte del fornitore, la Samsung, che le assembla in uno stabilimento ungherese. In attesa di avviare le riparazioni, il costruttore americano ha invitato i proprietari delle vetture coinvolte nella campagna di non ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 ottobre 2020) Laha comunicato che; l'intero pacco batteria delleplug-in hybrid interessate dal richiamo dello scorso agosto. Questi esemplari, circa 21 mila al momento della prima comunicazione relativa alla campagna, presentano un difetto che potrebbe portare gli accumulatori a surriscaldarsi fino a prendere fuoco: secondo il costruttore, l'unica soluzione per risolvere il problema in sicurezza è rimpiazzarli. Un difetto nella fabbricazione. La Casa ha confermato che il difetto è dovuto a una contaminazione delle celle della batteria avvenuta durante il processo di produzione da parte del fornitore, la Samsung, che le assembla in uno stabilimento ungherese. In attesa di avviare le riparazioni, il costruttore americano ha invitato i proprietari delle vetture coinvolte nella campagna di non ...

La Ford ha comunicato che sostituirà l'intero pacco batteria delle Kuga plug-in hybrid interessate dal richiamo dello scorso agosto. Questi esemplari, circa 21 mila al momento della prima ...

