Fondi, alla vista dei Carabinieri cerca di liberarsi di un ovulo di eroina: arrestato (Di venerdì 30 ottobre 2020) Durante la notte i Carabinieri di Fondi, nel corso di mirato servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un cittadino indiano senza fissa dimora che, alla vista dei militari aveva cercato di disfarsi di un ovulo contenente droga. La sostanza stupefacente, prontamente recuperata dai militari, è stata sottoposta a sequestro e quantificata in grammi 6 di eroina. L’uomo sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato altresì in possesso di materiale per il confezionamento delle dosi, e successivamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Durante la notte idi, nel corso di mirato servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hannoun cittadino indiano senza fissa dimora che,dei militari avevato di disfarsi di uncontenente droga. La sostanza stupefacente, prontamente recuperata dai militari, è stata sottoposta a sequestro e quantificata in grammi 6 di. L’uomo sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato altresì in possesso di materiale per il confezionamento delle dosi, e successivamenteper detenzione ai fini di spaccio. su Il Corriere della Città.

robertosaviano : Giuseppe Caruso (Fratelli d’Italia) è stato condannato a 20 anni di carcere perché, per i giudici, aiutò le cosche… - lucatelese : Ogni volta che qualcuno fa una domanda sul taglio dei fondi alla sanità, o su come mai avessimo così poche terapie… - fatina909 : RT @B16Antonella: Animali, nuovi fondi alla polizia Locale per la lotta ai maltrattamenti - Luca_15_5 : RT @B16Antonella: Animali, nuovi fondi alla polizia Locale per la lotta ai maltrattamenti - BomberiniL : AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PREMIER GIUSEPPE CONTE NEL 2016 FUI COSTRETTA A CHIEDERE AIUTO ALLA COMMISSION… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi alla Fondi alla ricerca: bandi PRIN 2020 e contributi per la divulgazione scientifica FASI.biz - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti Fondo filiere mais, leguminose e soia: proroga domande

100, Agea ha fornito dei chiarimenti riguardanti il Fondo per la competitività delle filiere di mais ... Agea precisa che «l’aiuto spettante a ciascun richiedente e commisurato alla superficie ...

Progetti di rilevanza locale: finanziamenti per associazioni, organizzazioni e fondazioni di volontariaro

Beneficiari delle risorse, per i fondi ordinari 2019 e 2020, sono le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 10/2007 e le Associazioni di promozione sociale ...

100, Agea ha fornito dei chiarimenti riguardanti il Fondo per la competitività delle filiere di mais ... Agea precisa che «l’aiuto spettante a ciascun richiedente e commisurato alla superficie ...Beneficiari delle risorse, per i fondi ordinari 2019 e 2020, sono le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 10/2007 e le Associazioni di promozione sociale ...