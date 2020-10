Foggia, sostiene l'esame per la patente per conto di un'altra persona: arrestato (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli agenti della polizia stradale di Foggia sono intervenuti nella sede provinciale della motorizzazione in quanto un uomo di 56 anni stava sostenendo l'esame per il conseguimento della patente B per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli agenti della polizia stradale disono intervenuti nella sede provinciale della motorizzazione in quanto un uomo di 56 anni stava sostenendo l'per il conseguimento dellaB per ...

GraziaAmelia : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, sostiene l'esame per la patente per conto di un'altra persona: arrestato - LaGazzettaWeb : Foggia, sostiene l'esame per la patente per conto di un'altra persona: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia sostiene Foggia, sostiene l'esame per la patente per conto di un'altra persona: arrestato La Gazzetta del Mezzogiorno Va a fare l'esame per la patente con i documenti di un altro: scoperto e arrestato per truffa

Ha sostenuto l'esame per il conseguimento della patente di guida al posto di un'altra persona, di cui ha esibito il documento d'identità. Per truffa aggravata in concorso è stato arrestato un 56enne a ...

Foggia, tentano una sostituzione di persona all’esame di guida: arrestato un 56enne. L’uomo pizzicato nella Motorizzazione

Lo scorso 28 ottobre, gli agenti della Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Foggia, hanno saputo di un probabile ... di rilievi dattiloscopici e come accertato, è stato sostenuto ...

Ha sostenuto l'esame per il conseguimento della patente di guida al posto di un'altra persona, di cui ha esibito il documento d'identità. Per truffa aggravata in concorso è stato arrestato un 56enne a ...Lo scorso 28 ottobre, gli agenti della Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Foggia, hanno saputo di un probabile ... di rilievi dattiloscopici e come accertato, è stato sostenuto ...