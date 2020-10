Firenze: scontri fra manifestanti e Polizia, cariche, fumogeni, lacrimogeni, dieci fermati (Di sabato 31 ottobre 2020) Firenze – Verso quella che sembrava la fine della manifestazione contro la politica governativa anti-Covid, la situazione è degenerata, e i manifestanti hanno cominciato ad attaccare le forze dell’ordine e a devastare negozi e strade, ma i poliziotti hanno reagito e hanno preso il controllo di piazza della Repubblica, dove i manifestanti si stavano … Leggi su firenzepost (Di sabato 31 ottobre 2020)– Verso quella che sembrava la fine della manifestazione contro la politica governativa anti-Covid, la situazione è degenerata, e ihanno cominciato ad attaccare le forze dell’ordine e a devastare negozi e strade, ma i poliziotti hanno reagito e hanno preso il controllo di piazza della Repubblica, dove isi stavano …

