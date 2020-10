Firenze, scontri dopo la manifestazione contro le misure restrittive: la polizia carica i manifestanti nelle vie dello shopping. Il video (Di sabato 31 ottobre 2020) scontri anche a Firenze dopo le manifestazioni contro il nuovo dpcm e le misure restrittive. Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro e bombe carta, contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con una carica lungo la centralissima via Calzaioli, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri, e con una seconda all’altezza di piazza Strozzi, nel cuore dello shopping. Lungo il percorso della manifestazione sono molte le fioriere, anche di grandi dimensioni, che sono state rovesciate. Alla manifestazione non autorizzata partecipano persone di varia estrazione politica, che spaziano dalla destra all’antagonismo. Tra queste anche alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020)anche ale manifestazioniil nuovo dpcm e le. Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro e bombe carta,le forze dell’ordine, che hanno risposto con unalungo la centralissima via Calzaioli, facendo arretrare iper decine di metri, e con una seconda all’altezza di piazza Strozzi, nel cuore. Lungo il percorso dellasono molte le fioriere, anche di grandi dimensioni, che sono state rovesciate. Allanon autorizzata partecipano persone di varia estrazione politica, che spaziano dalla destra all’antagonismo. Tra queste anche alcune ...

