Firenze, scontri alla manifestazione contro il governo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Firenze, violenti scontri alla manifestazione contro il governo organizzata in centro: lanci di bottiglie e cariche della polizia Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica lungo la centralissima via Calzaioli a Firenze, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. alla manifestazione non autorizzata … L'articolo proviene da Inews.it.

