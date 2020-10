Firenze, lancio di bottiglie e scontri: cariche della polizia durante la manifestazione non autorizzata contro le misure del dpcm (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo Milano, Torino, Roma e Napoli, disordini anche Firenze. Circa 200 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata e organizzata attraverso i social. C’è stato un lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell’ordine, che hanno rispost con una carica lungo la centralissima via Calzaioli, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Gli agenti con una seconda carica hanno fatto indietreggiare i partecipanti al corteo in direzione di piazza Duomo. La carica è terminata dopo alcune decine di metri all’altezza di via degli Speziali, dove i poliziotti si sono fermati e dove i manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni. Con una terza carica, accompagnata dal lancio di alcuni lacrimogeni, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo Milano, Torino, Roma e Napoli, disordini anche. Circa 200 persone hanno partecipato a unanone organizzata attraverso i social. C’è stato undi oggetti, tra cuidi vetro,le forze dell’ordine, che hanno rispost con una carica lungo la centralissima via Calzaioli, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Gli agenti con una seconda carica hanno fatto indietreggiare i partecipanti al corteo in direzione di piazza Duomo. La carica è terminata dopo alcune decine di metri all’altezza di via degli Speziali, dove i poliziotti si sono fermati e dove i manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni. Con una terza carica, accompagnata daldi alcuni lacrimogeni, i ...

