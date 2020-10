Firenze, lancio di bottiglie e scontri, carica della polizia durante la manifestazione contro le misure del nuovo dpcm (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo Milano, Torino, Roma e Napoli, Firenze. lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con una carica lungo la centralissima via Calzaioli, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Alla manifestazione non autorizzata partecipano di aree diverse che spazia dalla destra all’antagonismo: si tratta di circa 200 persone. Gli agenti con una seconda carica hanno fatto indietreggiare i partecipanti al corteo in direzione di piazza Duomo. A terra sono rimasti numerosi vetri e cocci bottiglia. Prima dei disordini i manifestanti hanno urlato slogan e cori contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e acceso alcuni fumogeni in piazza del Duomo. I partecipanti hanno utilizzato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo Milano, Torino, Roma e Napoli,di oggetti, tra cuidi vetro,le forze dell’ordine, che hanno risposto con unalungo la centralissima via Calzaioli, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Allanon autorizzata partecipano di aree diverse che spazia dalla destra all’antagonismo: si tratta di circa 200 persone. Gli agenti con una secondahanno fatto indietreggiare i partecipanti al corteo in direzione di piazza Duomo. A terra sono rimasti numerosi vetri e cocci bottiglia. Prima dei disordini i manifestanti hanno urlato slogan e coriil presidente del Consiglio Giuseppe Conte e acceso alcuni fumogeni in piazza del Duomo. I partecipanti hanno utilizzato il ...

