Firenze, Covid-19: zone rosse di Santo Spirito, Sant'Ambrogio e Borgo La Croce non sono più attive (Di venerdì 30 ottobre 2020) La nuova ordinanza del sindaco si è resa necessaria perché le vecchie disposizioni cessano di avere efficacia dopo l'entrata in vigore del dpcm varato dal governo sabato corso, che ha modificato significativamente, aumentando le restrizioni, le misure di prevenzione e contenimento del contagio

