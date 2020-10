Fiorentina | i tifosi prendono le distanze dalla manifestazione cittadina contro il nuovo Dpcm

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Attraverso una comunicato stampa pubblicato sulla propria pagina Facebook, il violaclub “Unonoveduesei” si è dichiarato estraneo allain programma oggi venerdì 30 settembre in centro a Firenze, volta a protestareil. Di seguito la nota completa: “Visto il continuo tam tam su social, giornali e televisioni che ricondurrebbero l’organizzazione delladi stasera agli ‘Ultras’ crediamo sia giusto fare chiarezza. Noi non abbiamo organizzato alcunché e non saremo presenti in piazza come gruppo. Questo non significa che non siamo vicini alle persone in difficoltà in questo momento difficile, noi stessi lo siamo e che in futuro ci potremmo riservare la decisione di scendere in piazza al fianco di chi ...