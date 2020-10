Fiorentina, Castrovilli: “Legatissimo a questa squadra. Rinnovo? Ne sarei felice” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Rocco Commisso, patron della Fiorentina, non lesina elogi nei confronti di Gaetano Castrovilli, capace di indossare la numero 10 della Viola. Ciò non può che far piacere al centrocampista pugliese classe 1997: “Ho sempre detto di essere legatissimo alla Fiorentina, con il presidente poi ho un rapporto speciale, ci è sempre vicino, è il nostro primo tifoso e mi piacerebbe regalargli belle soddisfazioni”, spiega in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Di seguito tutte le sue dichiarazioni: SULLE CRITICHE – “Purtroppo le critiche fanno parte di questo sport, ma il presidente finora ha fatto davvero tantissime cose buone, si sta battendo come un leone per realizzare progetti che possano fare grande la Fiorentina. Vuole solo il bene del club e ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Rocco Commisso, patron della, non lesina elogi nei confronti di Gaetano, capace di indossare la numero 10 della Viola. Ciò non può che far piacere al centrocampista pugliese classe 1997: “Ho sempre detto di essere legatissimo alla, con il presidente poi ho un rapporto speciale, ci è sempre vicino, è il nostro primo tifoso e mi piacerebbe regalargli belle soddisfazioni”, spiega in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Di seguito tutte le sue dichiarazioni: SULLE CRITICHE – “Purtroppo le critiche fanno parte di questo sport, ma il presidente finora ha fatto davvero tantissime cose buone, si sta battendo come un leone per realizzare progetti che possano fare grande la. Vuole solo il bene del club e ...

