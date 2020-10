“Fino a 100mila casi al giorno, ecco quando ci sarà il picco”. Covid, l’Italia trema (Di venerdì 30 ottobre 2020) Covid, la seconda ondata del virus mette ancora a dura prova interi Paesi Non solo lockdown e misure restrittive, ma anche accese polemiche in seguito alle decisioni governative. A tal proposito su Il Corriere della Sera appare un’interessante intervista rilasciata dall’epidemiologa, già a capo del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, Stefania Salmaso. Le previsioni sul numero di contagi in vista delle festività natalizie non rassicurano: “Ci sono proiezioni che indicano che il picco potrà arrivare verso la metà di dicembre, ma sono supposizioni che vanno prese con mille molle. Può succedere, ma potrebbe anche non succedere: ci sono moltissime variabili in gioco e ogni ipotesi è un azzardo. La speranza è che a un certo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020), la seconda ondata del virus mette ancora a dura prova interi Paesi Non solo lockdown e misure restrittive, ma anche accese polemiche in seguito alle decisioni governative. A tal proposito su Il Corriere della Sera appare un’interessante intervista rilasciata dall’epidemiologa, già a capo del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, Stefania Salmaso. Le previsioni sul numero di contagi in vista delle festività natalizie non rassicurano: “Ci sono proiezioni che indicano che il picco potrà arrivare verso la metà di dicembre, ma sono supposizioni che vanno prese con mille molle. Può succedere, ma potrebbe anche non succedere: ci sono moltissime variabili in gioco e ogni ipotesi è un azzardo. La speranza è che a un certo ...

