“Finalmente si vede!”. Chiara Ferragni, il pancione in bella vista… ma lei è nuda! Lo scatto è pazzesco. FOTO (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da una parte Chiara Ferragni, dall’altra Emily Ratajkowski: entrambe incinte, anche se in due parti del mondo così lontane. Partoriranno entrambe nei primi mesi del 2021. E la FOTO da future mamme (bis, per l’imprenditrice digitale) è davanti allo specchio. Il pancione nudo, quello della 18esima settimana per Chiara Ferragni. “Finalmente si vede”, scrive la moglie di Fedez. La 33enne è in attesa del secondo figlio, dopo Leone, 2 anni, e stavolta sarà una bambina. A dare la conferma, con due video divertenti via social, è stato qualche settimana fa il primogenito: “Mamma ha in pancia… una bimba”, ha annunciato Leo. Il piccolo Leone è venuto al mondo, invece, il 19 marzo 2018 a Los Angeles. E poi nello ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da una parte, dall’altra Emily Ratajkowski: entrambe incinte, anche se in due parti del mondo così lontane. Partoriranno entrambe nei primi mesi del 2021. E lada future mamme (bis, per l’imprenditrice digitale) è davanti allo specchio. Ilnudo, quello della 18esima settimana per. “Finalmente si vede”, scrive la moglie di Fedez. La 33enne è in attesa del secondo figlio, dopo Leone, 2 anni, e stavolta sarà una bambina. A dare la conferma, con due video divertenti via social, è stato qualche settimana fa il primogenito: “Mamma ha in pancia… una bimba”, ha annunciato Leo. Il piccolo Leone è venuto al mondo, invece, il 19 marzo 2018 a Los Angeles. E poi nello ...

sanremersOOC : RT @dadoStaark: L’istruttore della palestra che finalmente vede riuscirmi un esercizio - dadoStaark : L’istruttore della palestra che finalmente vede riuscirmi un esercizio - cvmbertrash : E no, questo non é un glow up, questa é lei che finalmente vede riconosciuto il suo talento da tutti,siete voi che siete in ritardo -

Ultime Notizie dalla rete : “Finalmente vede” Serena Wines lancia Soé, le bollicine in rosa del prosecco doc Fortune Italia