FIFA 21: Disponibili nuove collezioni in VOLTA FOOTBALL (Di venerdì 30 ottobre 2020) EA Sports ha comunicato che a partire da oggi, per un periodo di tempo limitato, verranno aggiunti nuovi contenuti a VOLTA FOOTBALL, che continua ad accrescere la cultura, la creatività e lo stile autentici del calcio di strada, offrendo ai fan nuovi modi per personalizzare la propria esperienza di gioco. Collezione Nowhere FC: conosciuta come la squadra mondiale di calcio artificiale, il suo stile distintivo e il legame con il calcio di strada consentono ai fan di mostrare un look davvero unico. Collezione adidas x Kaká: questa partnership con l'iconico calciatore Kaká permette ai fan di abbracciare il proprio Samba interiore sul campo virtuale con una serie di gadget eleganti e ad alte prestazioni. Collezione Real Madrid x Adidas: i fan possono indossare le tre strisce sui campetti e nelle ...

