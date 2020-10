Fiat Chrysler risponde al Covid-19 per le rime (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il comune denominatore tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA), il Coronavirus, e il Brasile è il centro di ricerca e di sviluppo Fiat Clube. Il centro si trova nella città di Betim, nello stato brasiliano del Minas Gerais. Il Fiat Clube produce e crea auto da anni, ma quando il Covid-19 ha colpito lo stato sudamericano, il centro è diventato un ospedale. I numeri del centro parlano di solidarietà: un’area di 2mila metri quadrati, un totale di 200 posti letto, 120 letti per le infermiere, 80 posti letto per i pazienti in fase di recupero dopo la terapia intensive, e due piani dedicati all’ospedale. I pazienti in condizioni critiche sono stati indirizzati ai letti di terapia intensiva installati negli altri ospedali pubblici e poi torneranno al ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il comune denominatore traAutomobiles (FCA), il Coronavirus, e il Brasile è il centro di ricerca e di sviluppoClube. Il centro si trova nella città di Betim, nello stato brasiliano del Minas Gerais. IlClube produce e crea auto da anni, ma quando il-19 ha colpito lo stato sudamericano, il centro è diventato un ospedale. I numeri del centro parlano di solidarietà: un’area di 2mila metri quadrati, un totale di 200 posti letto, 120 letti per le infermiere, 80 posti letto per i pazienti in fase di recupero dopo la terapia intensive, e due piani dedicati all’ospedale. I pazienti in condizioni critiche sono stati indirizzati ai letti di terapia intensiva installati negli altri ospedali pubblici e poi torneranno al ...

Fiat Chrysler: importante sponsorizzazione in Argentina

Fiat Chrysler: il gruppo italo americano sponsorizza due importanti squadre di Polo in Argentina con i marchi Jeep e Ram ...

