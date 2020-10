(Di venerdì 30 ottobre 2020) «Era tutta una rovina ma, evidentemente, bisognava demolire prima di ricostruire». È quello che ha scelto di fare Tiziano Ferro nel primo film interamente dedicato alla sua vita pubblica e privata: si chiama Ferro, è diretto da Beppe Tufarulo e sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 6 novembre. Il viaggio intimo e profondo di Tiziano scava nel suo cuore più segreto portandoci a scoprire non solo la sua vita di oggi, ma anche le ombre che lo inghiottivano ieri. https://www.youtube.com/watch?v=kHFnsXFbx_s

MarioManca : #Ferro: il trailer del film di Amazon Prime Video su Tiziano Ferro - Screenweek : #TizianoFerro è pronto per sbarcare su Amazon Prime Video con il documentario #Ferro Ecco il nuovo trailer… - _PuntoZip_ : Ecco il trailer di FERRO, il documentario dedicato all’artista di fama internazionale Tiziano Ferro… - CeccarelliL_ : Ecco il trailer di FERRO, il documentario dedicato all’artista di fama internazionale Tiziano Ferro… - Elina__92 : RT @team_world: TIZIANO FERRO si racconta nel documentario #FERRO in uscita il 6 novembre su #PrimeVideo. ? GUARDA IL TRAILER UFFICIALE ??… -

