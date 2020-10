Ferrero prosciolto dopo il caso Obiang: “Ho sempre creduto nella giustizia” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato intercettato dai microfoni di Telenord dopo la notizia del suo proscioglimento da parte del Tribunale di Roma in relazione al "caso Obiang"."HO sempre creduto nella GIUSTIZIA"caption id="attachment 546957" align="alignnone" width="1024" Ferrero Sampdoria (getty images)/caption"Sono felice perché non ho fatto niente e mi hanno rovinato la vita! Proprio perché non ho fatto niente ho avuto il coraggio di non scegliere il 'compromesso' del rito abbreviato e ho trovato un giudice altrettanto coraggioso che ha accertato la verità - ha dichiarato il presidente della Samp. Io ho sempre creduto e credo nella ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) Massimo, presidente della Sampdoria, è stato intercettato dai microfoni di Telenordla notizia del suo proscioglimento da parte del Tribunale di Roma in relazione al ""."HOGIUSTIZIA"caption id="attachment 546957" align="alignnone" width="1024"Sampdoria (getty images)/caption"Sono felice perché non ho fatto niente e mi hanno rovinato la vita! Proprio perché non ho fatto niente ho avuto il coraggio di non scegliere il 'compromesso' del rito abbreviato e ho trovato un giudice altrettanto coraggioso che ha accertato la verità - ha dichiarato il presidente della Samp. Io hoe credo...

