Ferrari, ad Camilleri: “Gap con la Mercedes? Al momento tempo nostro nemico” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Sono un grandissimo fan della Formula 1 e, soprattutto, della Ferrari sin da bambino”. Sono queste le parole di Louis Camilleri all’interno di una lunghissima intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Camilleri, ad della Ferrari, è pronto a rivivere il Gran Premio di Imola dopo tanti anni di assenza dal calendario: “Sebbene mi ricordi bene il duello fra Villeneuve e Pironi nel 1982 e molte delle vittorie di Michael, il Gran Premio di Imola che più mi è rimasto in mente è quello del 1994, l’anno caratterizzato dal tragico incidente in cui perse la vita Ayrton Senna. Le corse possono generare emozioni grandissime, sia in positivo che in negativo. Aver perso un incredibile talento e una persona straordinaria come Ayrton, che ho incontrato numerose volte, ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Sono un grandissimo fan della Formula 1 e, soprattutto, dellasin da bambino”. Sono queste le parole di Louisall’interno di una lunghissima intervista concessa alla Gazzetta dello Sport., ad della, è pronto a rivivere il Gran Premio di Imola dopo tanti anni di assenza dal calendario: “Sebbene mi ricordi bene il duello fra Villeneuve e Pironi nel 1982 e molte delle vittorie di Michael, il Gran Premio di Imola che più mi è rimasto in mente è quello del 1994, l’anno caratterizzato dal tragico incidente in cui perse la vita Ayrton Senna. Le corse possono generare emozioni grandissime, sia in positivo che in negativo. Aver perso un incredibile talento e una persona straordinaria come Ayrton, che ho incontrato numerose volte, ...

