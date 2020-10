Fca, a Melfi i contagi Covid rallentano la produzione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nello stabilimento Fca di Melfi, causa effetto pandemia, c'è stato un netto calo della produzione. In tutti casi la fabbrica lucana si è rivelata la più produttiva in questi primi nove mesi dell'anno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nello stabilimento Fca di, causa effetto pandemia, c'è stato un netto calo della. In tutti casi la fabbrica lucana si è rivelata la più produttiva in questi primi nove mesi dell'anno ...

LaGazzettaWeb : Fca, a Melfi (Pz) i contagi Covid rallentano la produzione - EnzoCardone4 : Oggi 29/10/2020 si è tenuto uno sciopero di due ore con grandissima adesione del 90% dei lavoratori degli indott… - EnzoCardone4 : Oggi 29/10/2020 si è tenuto uno sciopero di due ore con grandissima adesione del 90% dei lavoratori degli indott… - ivl24_it : Fca, domani il segretario nazionale della Fim Cisl Uliano in Basilicata per fare il punto su Melfi - SassiLive : FERDINANDO ULIANO (SEGRETARIO NAZIONALE FIM CISL) IN VIDEOCONFERENZA ALL’ATTIVO DELEGATI FIM PER FARE IL PUNTO SU F… -

Ultime Notizie dalla rete : Fca Melfi Fca, a Melfi i contagi Covid rallentano la produzione La Gazzetta del Mezzogiorno Fca, a Melfi i contagi Covid rallentano la produzione

Nello stabilimento Fca di Melfi, causa effetto pandemia, c’è stato un netto calo della produzione. In tutti casi la fabbrica lucana si è rivelata la più produttiva in questi primi nove mesi dell’anno ...

Fca, oggi il segretario nazionale della Fim Cisl Uliano in Basilicata per fare il punto su Melfi

La situazione nello stabilimento Fca di Melfi sarà al centro dell’attivo dei delegati della Fim che si terrà oggi, venerdì 30 ottobre, dalle 9:30, in videoconferenza per rispettare le ultime ...

Nello stabilimento Fca di Melfi, causa effetto pandemia, c’è stato un netto calo della produzione. In tutti casi la fabbrica lucana si è rivelata la più produttiva in questi primi nove mesi dell’anno ...La situazione nello stabilimento Fca di Melfi sarà al centro dell’attivo dei delegati della Fim che si terrà oggi, venerdì 30 ottobre, dalle 9:30, in videoconferenza per rispettare le ultime ...