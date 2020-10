Fascismo, Boldrini: “Subito scioglimento di Forza Nuova e di CasaPound” (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Ho sottoscritto con convinzione l’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro dell’Interno lo scioglimento di Forza Nuova e di CasaPound, presentata dalle colleghe e dai colleghi Paolo Lattanzio, Lia Quartapelle, Erasmo Palazzotto, Rossella Muroni e Alessandro Fusacchia. E’ una posizione che sostengo da sempre, perché il fascismo non è un’opinione ma un reato, come afferma anche la nostra Costituzione. La forza dell’estremismo neofascista, nel nostro Paese, è ancora tangibile nella sua pericolosità, come abbiamo potuto vedere in occasione delle manifestazioni di questi giorni, ultima quella di Roma in piazza del Popolo”. Così in una nota Laura Boldrini, deputata PD ed ex presidente della Camera. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Ho sottoscritto con convinzione l’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro dell’Interno lo scioglimento di Forza Nuova e di CasaPound, presentata dalle colleghe e dai colleghi Paolo Lattanzio, Lia Quartapelle, Erasmo Palazzotto, Rossella Muroni e Alessandro Fusacchia. E’ una posizione che sostengo da sempre, perché il fascismo non è un’opinione ma un reato, come afferma anche la nostra Costituzione. La forza dell’estremismo neofascista, nel nostro Paese, è ancora tangibile nella sua pericolosità, come abbiamo potuto vedere in occasione delle manifestazioni di questi giorni, ultima quella di Roma in piazza del Popolo”. Così in una nota Laura Boldrini, deputata PD ed ex presidente della Camera.

Tenerif472 : @corradoformigli E quante prese x il cxxx x l ospedale in Fiera. deve chiedere scusa e anche x la sua ossessione de… - ErBovetti : @Misurelli77 @Storace @lauraboldrini Questo fogliaccio prende di mira Laura Boldrini, una donna disponibile a condi… - giovannilosavi2 : @marco_gervasoni Secondo Cristian Estrosi, sindaco della città di Nizza, si tratta di un attacco terroristico e ha… - Margher58959797 : @LaStampa Saviano, Fazio, Lerner, Fratoianni, Boldrini ecc non riescono a parlare di fascismo islamico... - Angelinidavide3 : @GagliardoneS @VivianiPietro Mio nonno di nuovo : i fascisti non esistono più ; i fascisti di oggi sono gli anti fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fascismo Boldrini È rivolta contro De Luca? Per la Boldrini è colpa dei "fascisti" il Giornale I fascisti sono tornati su Marte. L'unica a parlarne ancora è la Boldrini

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libe ...

È rivolta contro De Luca? Per la Boldrini è colpa dei "fascisti"

Napoli rivolta contro De Luca, Boldrini contro fascisti. "Organizzazioni fasciste vanno sciolte", ma in piazza scendono varie categorie di cittadini ...

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libe ...Napoli rivolta contro De Luca, Boldrini contro fascisti. "Organizzazioni fasciste vanno sciolte", ma in piazza scendono varie categorie di cittadini ...