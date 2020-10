F1, Max Verstappen: “Possibile che Renault e McLaren possano essere più vicine qui ad Imola” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Max Verstappen è pronto per il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di F1, ma la sua conferenza stampa che ha dato il via alla due giorni di Imola ha preso il via tornando a quanto successo a Portimao, ovvero al contatto con Lance Stroll nel corso delle prove libere del Gran Premio del Portogallo. “Nel team radio ho detto cose evitabili, ma sono momenti concitati, nei quali può scappare qualche parola di troppo – le sue parole, riportate da Speedweek -. Non ho mai avuto intenzione di offendere nessuno, purtroppo l’incidente è stato un momento caldo e quando sei a 300 km/h può succedere”. L’olandese torna al presente e, soprattutto, in Italia per la terza corsa di questo campionato, ma prevede un andamento ben preciso sul tracciato romagnolo. “Non mi aspetto che si ripeta ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Maxè pronto per il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di F1, ma la sua conferenza stampa che ha dato il via alla due giorni di Imola ha preso il via tornando a quanto successo a Portimao, ovvero al contatto con Lance Stroll nel corso delle prove libere del Gran Premio del Portogallo. “Nel team radio ho detto cose evitabili, ma sono momenti concitati, nei quali può scappare qualche parola di troppo – le sue parole, riportate da Speedweek -. Non ho mai avuto intenzione di offendere nessuno, purtroppo l’incidente è stato un momento caldo e quando sei a 300 km/h può succedere”. L’olandese torna al presente e, soprattutto, in Italia per la terza corsa di questo campionato, ma prevede un andamento ben preciso sul tracciato romagnolo. “Non mi aspetto che si ripeta ...

Verstappen: "I commenti radio a Portimao non erano corretti"

