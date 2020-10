F1 | GP Emilia-Romagna | Leclerc | ' Imola eccitante per la Ferrari'

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Fine settimana compresso in due giornate di pista, sabato e domenica, in occasione del Gran Premio di Formula 1 dell'all'Autodromo Enzo e Dinodi. In casacresce l'...

sbonaccini : L'attacco di Nizza lascia sconcertati. L’intera comunità dell’Emilia-Romagna si stringe intorno alla città di Nizza… - RegioneER : #SanitaER #Coronavirus Aggiornamento @RegioneER: 21.860 tamponi e 1.545 nuovi positivi, di cui 741 asintomatici da… - rtl1025 : ?? Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di #Covid19 e 4 regioni (… - DanielePG_Z : RT @il_laocoonte: oggi 11 morti in emilia romagna età media 85,2 #COVID19 - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra del 30/10/2020: corsa a sette (stasera) Lombardia, Campania, Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna

Regione Emilia Romagna

Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2 e 4 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sono nello ...Max Verstappen è pronto per il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di F1, ma la sua conferenza stampa che ha dato il via alla due giorni di Imola ha preso il via tornando a quanto ...