F.U.L.A., il nuovo brano “Tutti i colori” è uscito oggi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dal 30 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “TUTTI I COLORI” (LaPOP), il nuovo brano di F.U.L.A. che vede il featuring di MAMA MARJAS.“TUTTI I COLORI” feat. MAMA MARJAS è il nuovo inedito di F.U.L.A ed è un brano che, attraverso la metafora del colore, invita l’ascoltatore a non giudicare gli altri dalle apparenze, da ciò che c’è fuori, ma a dare valore al background che ognuno di noi ha alle proprie spalle.Un tappeto di suoni, creato da Yves the Male, che spazia dalla libertà dell’Afro Sound alla maggior crudezza degli 808 con una strofa di Mama Marjas che arricchisce il brano con forza e melodia.Spiega l’artista a proposito del suo brano: ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dal 30 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “TUTTI I COLORI” (LaPOP), ildi F.U.L.A. che vede il featuring di MAMA MARJAS.“TUTTI I COLORI” feat. MAMA MARJAS è ilinedito di F.U.L.A ed è unche, attraverso la metafora del colore, invita l’ascoltatore a non giudicare gli altri dalle apparenze, da ciò che c’è fuori, ma a dare valore al background che ognuno di noi ha alle proprie spalle.Un tappeto di suoni, creato da Yves the Male, che spazia dalla libertà dell’Afro Sound alla maggior crudezza degli 808 con una strofa di Mama Marjas che arricchisce ilcon forza e melodia.Spiega l’artista a proposito del suo: ...

team_world : Liam ha scelto un feat d’eccezione per il suo nuovo singolo #NaughtyList Si tratta di Dixie D’Amelio, cantante e… - WARNERMUSICIT : ?? Da oggi in #radio “Io sì (Seen)”, il nuovo singolo di @LauraPausini. ?? Il brano è la original song di “The Life… - MusicStarStaff : DODI BATTAGLIA: da oggi online il video di 'ONE SKY', il nuovo brano, per la prima volta insieme ad AL DI MEOLA, gi… - lavocedellapau : RT @WARNERMUSICIT: ?? Da oggi in #radio “Io sì (Seen)”, il nuovo singolo di @LauraPausini. ?? Il brano è la original song di “The Life Ahea… - MusicStarStaff : DAVIDE SHORTY FUORI OGGI IL NUOVO SINGOLO 'REGINA' CHE LO VEDE TRA I 20 SEMIFINALISTI DI AMASANREMO. Il brano prodo… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo brano Mick Jagger, in arrivo un nuovo brano dal titolo "Pride Before A Fall"? HEYJUDE Magazine F.U.L.A., il nuovo brano “Tutti i colori” è uscito oggi

Dal 30 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “TUTTI I COLORI” (LaPOP), il nuovo brano di F.U.L.A. che vede il ...

I Jonas Brothers pubblicano oggi un nuovo brano natalizio, "I Need You Christmas"

I Jonas Brothers, band nominata ai GRAMMY® Awards, pubblicano oggi un nuovo brano natalizio, "I Need You Christmas".





L’annuncio arriva a seguito delle celebrazioni del trio per ave ...

Dal 30 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “TUTTI I COLORI” (LaPOP), il nuovo brano di F.U.L.A. che vede il ...I Jonas Brothers, band nominata ai GRAMMY® Awards, pubblicano oggi un nuovo brano natalizio, "I Need You Christmas".L’annuncio arriva a seguito delle celebrazioni del trio per ave ...