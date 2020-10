Exxon Mobil la “nera”: 680 milioni di perdita, 14mila licenziamenti (130 in Italia) ma premia gli azionisti con 3,8 miliardi di dividendi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è un bel periodo per la Exxon Mobil, una delle più grandi compagnie petrolifere del mondo occidentale. Fino a poco tempo fa la più grande, poche settimane fa lo smacco del sorpasso da parte dell’altro colosso Usa Chevron. Il periodo luglio-settembre si è chiuso con una perdita di 680 milioni di dollari (573 milioni di euro), terzo trimestre di fila in rosso. La compagnia di Houston (Texas) pianifica ora di ridurre del 15% il suo organico nel mondo. Significa che 14mila lavoratori perderanno il posto nel prossimo anno. Circa 2mila dovrebbero essere dipendenti statunitensi. Gli altri 12 mila distribuiti nei paesi dove opera la multinazionale. Ad essere preoccupati sono anche i dipendenti Italiani della compagnia. Duemila tagli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è un bel periodo per la, una delle più grandi compagnie petrolifere del mondo occidentale. Fino a poco tempo fa la più grande, poche settimane fa lo smacco del sorpasso da parte dell’altro colosso Usa Chevron. Il periodo luglio-settembre si è chiuso con unadi 680di dollari (573di euro), terzo trimestre di fila in rosso. La compagnia di Houston (Texas) pianifica ora di ridurre del 15% il suo organico nel mondo. Significa chelavoratori perderanno il posto nel prossimo anno. Circa 2mila dovrebbero essere dipendenti statunitensi. Gli altri 12 mila distribuiti nei paesi dove opera la multinazionale. Ad essere preoccupati sono anche i dipendentini della compagnia. Duemila tagli ...

Exxon Mobil: ricavi giù del 29% nel terzo trimestre

Exxon Mobil Corporation ha chiuso il terzo trimestre con un giro d'affari in calo del 29% a 46,20 miliardi di dollari. L'Eps adjusted si è attestato a -0,18 dollari contro i 0,25 dollari del consensus ...

