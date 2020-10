“Evitare il lockdown? Separiamo i giovani dagli anziani”: la proposta di tre economisti (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Su oltre 37mila morti per Covid, solo 409 avevano meno di 50 anni e solo 19 meno di 30”. Questo è il dato da cui parte la proposta di tre esperti economisti quali Carlo Favero, Andrea Ichini e Aldo Rustichini: separare i giovani dagli anziani. I tre firmatari hanno le idee molto chiare e sono convinti che intervenendo in questo modo si potrebbe evitare il lockdown. Ma cosa intendono per anziani? I tre esperti affermano che durante il primo lockdown l’età critica era quella degli over 60, adesso gli effetti del virus sono pesantemente visibili anche sugli over 50. La separazione potrebbe quindi avvenire secondo dei criteri molto concreti: Far fare la didattica a distanza solo agli insegnanti anziani e mandare a scuola gli under 50 e tutti gli ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Su oltre 37mila morti per Covid, solo 409 avevano meno di 50 anni e solo 19 meno di 30”. Questo è il dato da cui parte ladi tre espertiquali Carlo Favero, Andrea Ichini e Aldo Rustichini: separare ianziani. I tre firmatari hanno le idee molto chiare e sono convinti che intervenendo in questo modo si potrebbe evitare il. Ma cosa intendono per anziani? I tre esperti affermano che durante il primol’età critica era quella degli over 60, adesso gli effetti del virus sono pesantemente visibili anche sugli over 50. La separazione potrebbe quindi avvenire secondo dei criteri molto concreti: Far fare la didattica a distanza solo agli insegnanti anziani e mandare a scuola gli under 50 e tutti gli ...

