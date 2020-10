Everton | James Rodriguez infortunio ai testicoli | Kendra Lust gli augura di guarire

(Di venerdì 30 ottobre 2020)dopo un ottimo inizio nella sua nuova avventura all’, si è dovuto fermare per unairimediato nel derby contro il Liverpool. La notizia è giunta anche alla pornostarche ha scritto su Twitterndo una buona guarigione al calciatore: “Ouch, spero tu stia bene”. Ouch! Hope you’re are ok. —™ (@) October 29, 2020

mattyynho97 : @ByBlock12 @antofns @Everton @NUFC Fondamentali eh, e comunque James stava con la sorella di Ospina - mattyynho97 : @antofns @Everton @NUFC Azz niente James o lotti? Nel dubbio questa settimana stanno separati - andreafabris96 : Il ??? #Southampton batte 2-0 l' ???? #Everton: a segno James #WardProwse ?????????????? e Che #Adams ??????????????.… - Antoniocoimbr19 : @napolista @maxgallico Oggi non si parla di Everton , di James e di Ancelotti..chissà come mai - NaqibHaziq_ : ancelotti scam hahaha james adaaa !!! -

