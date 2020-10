Eurozona ancora in deflazione. Rimbalza PIL nel 3° trimestre (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Balza il PIL di Eurolandia nel 3° trimestre del 2020, recuperando la pesante contrazione registrata in primavera, a seguito della pandemia di Covid-19 e dei diffusi lockdown per contenere i contagi. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell Eurozona è aumentato del 12,7%, dopo il -11,8% dei tre mesi precedenti., e risulta superiore alle stime degli analisti che indicavano un +9,4%. Su anno si conferma ancora una decelerazione, con una stima al -4,3% rispetto al -14,7% indicato nel trimestre precedente, che si confronta con il -7% atteso. Per l’intera Unione Europea (EU-28) è indicato un aumento del PIL del 12,1% su trimestre (-11,4% il precedente) ed un calo del 3,9% su anno (-13,9% il dato precedente). Confermato scenario ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Balza il PIL di Eurolandia nel 3°del 2020, recuperando la pesante contrazione registrata in primavera, a seguito della pandemia di Covid-19 e dei diffusi lockdown per contenere i contagi. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dellè aumentato del 12,7%, dopo il -11,8% dei tre mesi precedenti., e risulta superiore alle stime degli analisti che indicavano un +9,4%. Su anno si confermauna decelerazione, con una stima al -4,3% rispetto al -14,7% indicato nelprecedente, che si confronta con il -7% atteso. Per l’intera Unione Europea (EU-28) è indicato un aumento del PIL del 12,1% su(-11,4% il precedente) ed un calo del 3,9% su anno (-13,9% il dato precedente). Confermato scenario ...

