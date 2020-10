Europa League | ok Leicester | Arsenal e Rangers Sconfitta per il Leverkusen a Praga

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La seconda giornata disi è chiusa con le Big che non hanno deluso. L’archivia la pratica Dundalk con un 3-0, ilsbanca Atene. Nel Girone della Roma il Cluj pareggia con lo Young Boys mentre nel Gruppo E il Granada delude in casa con il PAOK. Vittorie anche per Molde,e Benfica. Come sono andati i match di-Dundalk 3-0 I londinesi di Arteta non deludono contro il Dundalk. Tra le due non c’è stata proprio partita, lo dimostra un 3-0 netto che ha spezzato le gambe agli irlandesi. Partita sbloccata da Nketiah a due minuti dal termine del primo tempo.superiore anche nella ripresa, Willock e una rete straordinaria di Pepè ...