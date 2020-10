Europa League, gol da record per l’Omonia Nicosia: rete da distanza mai vista prima (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Omonia Nicosia entra nella storia dell'Europa League. Nel corso della sfida di Coppa, in casa contro il Psv, ecco il gol di Jordi Gomez che fa siglare un record mai visto prima nel torneo. Un gol, quello del momentaneo vantaggio, da ricordare...Il gol dalla distanza di Jordi Gomezcaption id="attachment 1044147" align="alignnone" width="454" Omonia Nicosia Jordi Gomez (screenshot Twitter)/captionCome riporta Opta, la rete di Jordi Gomez per l'Omonia Nicosia contro il Psv entra a tutti gli effetti nei record dell'Europa League. Il suo gol, siglato da ben 56 metri, è quello messo a segno dalla maggiore distanza mai vista prima ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Omoniaentra nella storia dell'. Nel corso della sfida di Coppa, in casa contro il Psv, ecco il gol di Jordi Gomez che fa siglare unmai vistonel torneo. Un gol, quello del momentaneo vantaggio, da ricordare...Il gol dalladi Jordi Gomezcaption id="attachment 1044147" align="alignnone" width="454" OmoniaJordi Gomez (screenshot Twitter)/captionCome riporta Opta, ladi Jordi Gomez per l'Omoniacontro il Psv entra a tutti gli effetti neidell'. Il suo gol, siglato da ben 56 metri, è quello messo a segno dalla maggioremai...

