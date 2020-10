Eurolega, Real Madrid a valanga sul Bayern (Di venerdì 30 ottobre 2020) Jaycee Carroll, #20 del Real Madrid, prova un tiro da 3 mentre Nemanja Dedovic, #14 del Bayern Monaco, prova a stopparlo durate la partita tra i due team sopracitati giocatasi ieri nel round 6 di Eurolega. (Photocredits: Getty Images)4 le partite giocate ieri sera in Eurolega. Queste stesse gare hanno visto trionfare nell’ordine CSKA Mosca, Zalgiris Kaunas, Fenerbache e Real Madrid. Poco da fare contro di loro per Valencia, ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv e Bayern Monaco. Di seguito ecco cosa è accaduto nel dettaglio nelle partite di cui sopra. Real Madrid – Bayern Monaco 100 – 82 Nell’incontro di maggior prestigio giocatosi nella serata di ieri il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Jaycee Carroll, #20 del, prova un tiro da 3 mentre Nemanja Dedovic, #14 delMonaco, prova a stopparlo durate la partita tra i due team sopracitati giocatasi ieri nel round 6 di. (Photocredits: Getty Images)4 le partite giocate ieri sera in. Queste stesse gare hanno visto trionfare nell’ordine CSKA Mosca, Zalgiris Kaunas, Fenerbache e. Poco da fare contro di loro per Valencia, ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv eMonaco. Di seguito ecco cosa è accaduto nel dettaglio nelle partite di cui sopra.Monaco 100 – 82 Nell’incontro di maggior prestigio giocatosi nella serata di ieri il ...

Brutta esperienza per il coach italiano del Bayern Monaco, allontanato per doppio tecnico dopo appena tre minuti durante la partita contro il Real Madrid.

Ripresa Real Madrid: 100-82 contro il Bayern Monaco

Prova convincente degli spagnoli, alla seconda vittoria europea grazie a un ottimo Carroll. Prima sconfitta esterna in Eurolega per i bavaresi ...

Brutta esperienza per il coach italiano del Bayern Monaco, allontanato per doppio tecnico dopo appena tre minuti durante la partita contro il Real Madrid. Prova convincente degli spagnoli, alla seconda vittoria europea grazie a un ottimo Carroll. Prima sconfitta esterna in Eurolega per i bavaresi ...