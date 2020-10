Etichettatura | firmato il decreto che introduce il logo “NutrInform Battery”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Redazione Informazioni chiare, semplici ma allo stesso tempo complete, che consentono al consumatore di fare scelte pienamente consapevoli per la propria alimentazione. È statodalla ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova, e dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ilcheilnutrizionale facoltativo denominato “NutrInform Battery”, finalizzato a rendere più facilmente …ilcheil“NutrInform Battery” Impronta Unika.

TeodoroMiano : RT @Mipaaf_: #NutrInformBattery: Firmato il decreto che introduce il logo del modello di etichettatura volontaria italiana. #Bellanova: 'Po… - HelpConsumatori : #Etichettatura, firmato il decreto che introduce il logo '#NutrInformBattery” - FOGLIETV : NutrInform Battery: Firmato il decreto che introduce il logo del modello di etichettatura volontaria italiana - Fog… - terraglobale : NutrInform Battery: Firmato il decreto che introduce il logo del modello di etichettatura volontaria italiana -… - ruminantia_it : #NutrInformBattery: firmato il decreto che introduce il logo del modello di #etichettatura volontaria italiana e ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Etichettatura firmato

Help Consumatori

È stato firmato dalla ministra delle Politiche agricole Teresa ... non si scelgano soluzioni semplicistiche, come l’etichettatura a semaforo, ma sia avviata una valutazione di impatto seria ...L’etichetta nutrizionale fronte pacco Nutrinform Battery nasce ... alimenti di uso molto comune come il Parmigiano Reggiano e il prosciutto di Parma. Ora il decreto attende la firma del ministro dello ...