Ethan e Maya Hawke saranno le star del film Revolver

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 ottobre 2020)e sua figliareciteranno insieme, nel ruolo di un padre e di una figlia, neldiretto da Andrew Stanton.e sua figliareciteranno per la prima volta insieme in occasione del, un progetto che è stato annunciato all'AmericanMarket. I due attori, come prevedibile, avranno il ruolo di un padre e di sua figlia anche nella finzione. Ilè stato scritto da Kate Trefry e la storia è ambienttata il 27 giugno 1966, giorno in cui il gruppo The Beatles, mentre era in volo con destinazione Giappone, è costretto a fare una tappa inaspettata ad Anchorage, in Alaska. Gli artisti ...