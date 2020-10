Era Benedetta, letterina di Passaparola: oggi a 42 anni ha sposato un imprenditore [FOTO] (Di venerdì 30 ottobre 2020) Benedetta Massola è stata una letterina di Passaparola per ben due edizioni, dal 1999 al 2001. A soli 14 anni, Benedetta ha firmato un contratto come modella e fin da giovanissima ha posato per le più importanti riviste di moda. Dopo l’esperienza nella trasmissione condotta da Gerry Scotti e una parentesi da attrice per la televisione e il teatro, ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Ecco cosa fa oggi. Benedetta Massola oggi FOTO Benedetta Massola è stata una delle letterine di Passaparola, il noto programma condotto da Gerry Scotti. La trasmissione ha lanciato volti ormai noti dello spettacolo, da Silvia Toffanin ad Ilary Blasi. Per un periodo, anche ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 ottobre 2020)Massola è stata unadiper ben due edizioni, dal 1999 al 2001. A soli 14ha firmato un contratto come modella e fin da giovanissima ha posato per le più importanti riviste di moda. Dopo l’esperienza nella trasmissione condotta da Gerry Scotti e una parentesi da attrice per la televisione e il teatro, ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Ecco cosa faMassolaMassola è stata una delle letterine di, il noto programma condotto da Gerry Scotti. La trasmissione ha lanciato volti ormai noti dello spettacolo, da Silvia Toffanin ad Ilary Blasi. Per un periodo, anche ...

