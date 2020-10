Emergenza Covid, situazione allarmante a Somma Vesuviana: il Sindaco chiude tutto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Coronavirus corre forte in Campania. Nell’ultima settimana il virus ha colpito in maniera molto importante la popolazione campana, con il presidente Vincenzo De Luca che ha chiesto maggiori aiuti al Governo e fare un lockdown nazionale. Intanto, in alcune province del napoletano la situazione è allarmante, come sta succedendo a Somma Vesuviana. Il Sindaco … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Coronavirus corre forte in Campania. Nell’ultima settimana il virus ha colpito in maniera molto importante la popolazione campana, con il presidente Vincenzo De Luca che ha chiesto maggiori aiuti al Governo e fare un lockdown nazionale. Intanto, in alcune province del napoletano la, come sta succedendo a. Il… L'articolo

beppe_grillo : 'L'emergenza Covid sta mettendo in primo piano la necessità di ripensare il #welfare con strumenti unici e universa… - Agenzia_Ansa : #covid Il commissario Domenico Arcuri ha fornito i numeri dell'emergenza: 'A marzo il 52% dei positivi si curava a… - bendellavedova : Chiedo al #Pd: volete gestire emergenza #Covid con #M5S che viene dalla cultura #novax, #noeuro, #NoMES, e con… - val_noir82 : RT @SalamidaFabio: Chi in queste ore gira per gli ospedali intralciando il lavoro di medici e operatori sanitari per fare foto e video che… - Alice160383 : RT @SalamidaFabio: Chi in queste ore gira per gli ospedali intralciando il lavoro di medici e operatori sanitari per fare foto e video che… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, Valle d'Aosta verso il coprifuoco gazzettamatin.com Maradona: "Messi-Barça, sapevo che sarebbe finita male. Covid? Mi fido di Putin"

Il Pibe de Oro in un'intervista al Clarin: "Leo non è stato trattato come meritava, pensavo sarebbe andato via. Ma lasciare un posto in cui hai tutto non è facile". La sua opinione sull'emergenza sani ...

Covid Umbria, 729 nuovi casi: in 3 settimane aumentati di 10 volte i positivi giornalieri

Perugia, 30 ottobre 2020 - Giovedì 8 ottobre i nuovi positivi al covid in Umbria erano stati 84. A distanza di tre settimane i nuovi positivi sono quasi dieci volte di più: sono infatti 729 i contagi ...

Il Pibe de Oro in un'intervista al Clarin: "Leo non è stato trattato come meritava, pensavo sarebbe andato via. Ma lasciare un posto in cui hai tutto non è facile". La sua opinione sull'emergenza sani ...Perugia, 30 ottobre 2020 - Giovedì 8 ottobre i nuovi positivi al covid in Umbria erano stati 84. A distanza di tre settimane i nuovi positivi sono quasi dieci volte di più: sono infatti 729 i contagi ...