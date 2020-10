Emergenza Covid, Galli durissimo: “Non possiamo perdere neanche un minuto” (Di venerdì 30 ottobre 2020) La situazione in Italia peggiora e arriva anche l’allarme di Galli. Ospite di PiazzaPulita il responsabile del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche del Sacco di Milano apre al lockdown generale e attacca chi continua a minimizzare i rischi lanciando un appello: “Non possiamo perdere neanche un minuto”. LEGGI ANCHE > Briatore replica a Galli che “non si muore solo di virus, ma anche di fame” L’allarme di Galli e l’importanza di non uscire di sera Una delle ragioni a scatenare l’allarme di Galli sulla situazione sono le proteste per la chiusura di bar e ristoranti alle 18, visto che “la presenza di persone senza mascherina, perché non puoi mangiare senza mascherina, nei ristoranti è un ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La situazione in Italia peggiora e arriva anche l’allarme di. Ospite di PiazzaPulita il responsabile del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche del Sacco di Milano apre al lockdown generale e attacca chi continua a minimizzare i rischi lanciando un appello: “Nonun minuto”. LEGGI ANCHE > Briatore replica ache “non si muore solo di virus, ma anche di fame” L’allarme die l’importanza di non uscire di sera Una delle ragioni a scatenare l’allarme disulla situazione sono le proteste per la chiusura di bar e ristoranti alle 18, visto che “la presenza di persone senza mascherina, perché non puoi mangiare senza mascherina, nei ristoranti è un ...

CarloCalenda : La crisi Covid è essenzialmente una crisi di funzionamento dello Stato. Lo Stato non riesce più a proteggere i citt… - Agenzia_Ansa : #covid Il commissario Domenico Arcuri ha fornito i numeri dell'emergenza: 'A marzo il 52% dei positivi si curava a… - GiovanniToti : Il Commissario #Arcuri ha firmato le deleghe per autorizzare la #Regioni ad agire sul potenziamento della rete ospe… - Angela23763271 : RT @bendellavedova: Chiedo al #Pd: volete gestire emergenza #Covid con #M5S che viene dalla cultura #novax, #noeuro, #NoMES, e con #DiMaio… - Iredella01 : RT @SalamidaFabio: Chi in queste ore gira per gli ospedali intralciando il lavoro di medici e operatori sanitari per fare foto e video che… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, il virus non rallenta: nel Biellese due decessi e 103 contagiati in più di ieri La Stampa Emergenza Covid: l'esercito monta i primi ospedali da campo in Granda

Nei prossimi giorni saranno allestiti anche i moduli degli ospedali di Vercelli e Asti. Sono stati allestiti oggi, giovedì 29 ottobre, 3 ospedali da campo, da due tensostrutture ciascuno, in tre osped ...

Coronavirus, nuova ordinanza regionale: sospese in Calabria le attività ambulatoriali • TGCAL24.it

Nuove disposizioni inerenti alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero differibili sono contenute nell’ordinanza n. 82 (LEGGI IL TESTO INTEGRALE) firmata oggi dal presiden ...

Nei prossimi giorni saranno allestiti anche i moduli degli ospedali di Vercelli e Asti. Sono stati allestiti oggi, giovedì 29 ottobre, 3 ospedali da campo, da due tensostrutture ciascuno, in tre osped ...Nuove disposizioni inerenti alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero differibili sono contenute nell’ordinanza n. 82 (LEGGI IL TESTO INTEGRALE) firmata oggi dal presiden ...