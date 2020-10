Emergenza coronavirus, in arrivo 545 nuovi medici negli ospedali piemontesi (Di sabato 31 ottobre 2020) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo email personale.dirmei@aslcittaditorino.it oppure telefonando allo 011.5662816. Leggi su torinotoday (Di sabato 31 ottobre 2020) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo email personale.dirmei@aslcittaditorino.it oppure telefonando allo 011.5662816.

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Piemonte, disponibili 545 nuovi medici per l’emergenza coronavirus La Stampa Coronavirus, in Spagna nuovo balzo dei contagi: 25.595 in un giorno

In Spagna sono stati registrati 25.595 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: è il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. Lo riporta El Pais, specificando che il totale dei contagi sale così a ...

Coronavirus, la linea rossa dei contagi: così si deciderà la chiusura

Quali sono i valori limite dei parametri di Covid-19 (numero di tamponi ... Anche ospedali cruciali per la rete dell’emergenza come il Cardarelli e l’ospedale del mare sono sotto pressione. La ...

