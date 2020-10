Elisabetta Gregoraci sotto attacco per Pierpaolo, Elia: “Gatta in calore” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stefania Orlando ha espresso una durissima opinione sui Gregorelli e ne è nato un infuocato dibattito. Anche Dayane Mello ha avuto qualcosa da ridire sull'ex velino. E infine l'intervento a gamba tesa dell'opinionista... L'articolo Elisabetta Gregoraci sotto attacco per Pierpaolo, Elia: “Gatta in calore” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stefania Orlando ha espresso una durissima opinione sui Gregorelli e ne è nato un infuocato dibattito. Anche Dayane Mello ha avuto qualcosa da ridire sull'ex velino. E infine l'intervento a gamba tesa dell'opinionista... L'articoloper: “Gatta in calore” proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Il biglietto per rientrare in casa nel caso in cui dovesse uscire Elisabetta Gregoraci: #GFVIP - elisaseverini02 : RT @giammi96it: Elisabetta Gregoraci: “Sono venuta al Grande Fratello perché volevo fare qualcosa di forte, qualcosa che facesse capire al… - lucydellacitta : RT @lolitaaround: Elisabetta scandalizzata dal fatto che il padre di Guenda abbia relazioni con delle ventenni, ELISABETTA GREGORACI #GFVIP… - 16Pinti : RT @viperaevipera: Maria Teresa Ruta dice schifata che l’ex marito va con quelle molto giovani. E a chi lo dice? A Elisabetta Gregoraci che… - Bella47707753 : RT @viperaevipera: Maria Teresa Ruta dice schifata che l’ex marito va con quelle molto giovani. E a chi lo dice? A Elisabetta Gregoraci che… -