Ecco la realtà dei ristoranti: "Presi in giro, così falliamo" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fabio Franchini Locali chiusi alle 18, i ristoratori si sentono traditi e perseguitati: "Governo di incompetenti. Ristori? Ridicoli" Prima il plexiglass ai tavoli, poi il distanziamento e la riduzione di coperti e clienti, dunque le spese periodiche per la sanificazione dei locali e infine la beffa della chiusura anticipata alle 18: è questa l’Odissea del mondo della ristorazione. La categoria, dopo aver sofferto il lockdown della scorsa primavera, subisce ora una nuova stretta e molti ristoranti, così, rischiano di abbassare la saracinesca e non rialzarla più. Dopo il Dpcm di Conte dello scorso weekend la categoria dei ristoratori si è fatta sentire, organizzando manifestazioni e proteste. E c’è chi, a Pesaro, ha sfidato le istituzioni tenendo aperto il proprio ristorante anche di sera, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fabio Franchini Locali chiusi alle 18, i ristoratori si sentono traditi e perseguitati: "Governo di incompetenti. Ristori? Ridicoli" Prima il plexiglass ai tavoli, poi il distanziamento e la riduzione di coperti e clienti, dunque le spese periodiche per la sanificazione dei locali e infine la beffa della chiusura anticipata alle 18: è questa l’Odissea del mondo della ristorazione. La categoria, dopo aver sofferto il lockdown della scorsa primavera, subisce ora una nuova stretta e molti;, rischiano di abbassare la saracinesca e non rialzarla più. Dopo il Dpcm di Conte dello scorso weekend la categoria dei ristoratori si è fatta sentire, organizzando manifestazioni e proteste. E c’è chi, a Pesaro, ha sfidato le istituzioni tenendo aperto il proprio ristorante anche di sera, ...

AmoBergamo : L'immunità di gregge funziona? Ecco dove 'protegge' gli italiani - enrico00520628 : RT @ilgiornale: I contagi crescono in tutte le regioni. Meno nelle province più colpite dalla prima ondata di covid. A Bergamo e Brescia l'… - EffettoFrank : RT @ilgiornale: I contagi crescono in tutte le regioni. Meno nelle province più colpite dalla prima ondata di covid. A Bergamo e Brescia l'… - codeghino10 : RT @ilgiornale: I contagi crescono in tutte le regioni. Meno nelle province più colpite dalla prima ondata di covid. A Bergamo e Brescia l'… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: I contagi crescono in tutte le regioni. Meno nelle province più colpite dalla prima ondata di covid. A Bergamo e Brescia l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco realtà Ecco la realtà dei ristoranti: "Presi in giro, così falliamo" il Giornale Lauree anticipate per un rinforzo immediato di infermieri: ecco le ultime mosse anti-Covid delle Regioni

ROMA. Mentre numerosi ospedali italiani sono già in sofferenza e il Paese si divide sull’opportunità e urgenza di un secondo lockdown nazionale, le Regioni fanno i conti con i numeri dei loro nuovi co ...

Ecco la realtà dei ristoranti: "Presi in giro, così falliamo"

Ristoranti chiusi alle 18, gli imprenditori si sentono traditi e perseguitati: "Governo di incompetenti. Ristori? Ridicoli".

ROMA. Mentre numerosi ospedali italiani sono già in sofferenza e il Paese si divide sull’opportunità e urgenza di un secondo lockdown nazionale, le Regioni fanno i conti con i numeri dei loro nuovi co ...Ristoranti chiusi alle 18, gli imprenditori si sentono traditi e perseguitati: "Governo di incompetenti. Ristori? Ridicoli".