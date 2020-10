“Ecco come sto”. Gerry Scotti e il Covid: dall’isolamento parla delle sue condizioni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tra i numerosi vip colpiti dal Covid figura anche lui, volto noto amatissimo dal pubblico di Canale 5 e non solo. Parliamo di Gerry Scotti che, proprio recentemente, ha raccontato i sintomi legati alla malattia e lanciato un messaggio di fiducia e speranza. Al momento Gerry è impegnatissimo, tra le riprese di Tu si que vales, Caduta Libera e Chi vuol essere milionario. Dunque il coronavirus è arrivato proprio nel pieno dell’attività e lo ha messo fuori gioco. Gerry ha scoperto di essere positivo mentre si stava recando negli studi per registrare una puntata di Tu si que vales. Il presentatore ha subito informato i suoi fan via social, spiegando quali sono le sue condizioni: “Sto abbastanza bene e la prima cosa che desidero dire è che voglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tra i numerosi vip colpiti dalfigura anche lui, volto noto amatissimo dal pubblico di Canale 5 e non solo. Parliamo diche, proprio recentemente, ha raccontato i sintomi legati alla malattia e lanciato un messaggio di fiducia e speranza. Al momentoè impegnatissimo, tra le riprese di Tu si que vales, Caduta Libera e Chi vuol essere milionario. Dunque il coronavirus è arrivato proprio nel pieno dell’attività e lo ha messo fuori gioco.ha scoperto di essere positivo mentre si stava recando negli studi per registrare una puntata di Tu si que vales. Il presentatore ha subito informato i suoi fan via social, spiegando quali sono le sue: “Sto abbastanza bene e la prima cosa che desidero dire è che voglio ...

