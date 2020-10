E’ Sempre Mezzogiorno | è tornata pure la borra!

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonella Clerici Che non sia un sapone lo sappiamo ma cos’è la borra? Ce lo spiegano ad Ènell’ennesimo déjà vu per Antonella Clerici. Ieri, durante la preparazione dei tagliolini verdi con funghi porcini, si parlava della borraggine ed è intervenuto Massimiliano Scotti. Da bordo campo, il gelatiere ha voluto ricordare quali fossero i benefici e la storia del prodotto utilizzato, pronunciando la parola protagonista di una pagina “iconica” della televisione italiana (borra fu la risposta data da una signora al gioco telefonico di una vecchia edizione de La Prova del Cuoco): “La borragine deriva da una parola antica che si chiama borra. Questa parola antica, che vuol dire lana cotta, ruvida, proprio perché le foglie da cui proviene sono ruvide e in più ...